ЦМД «Лосиноостровский» проведёт праздничную программу ко Дню города

4 сентября Центр московского долголетия «Лосиноостровский» приглашает жителей старшего возраста на праздничную программу, посвящённую дню рождения столицы.
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