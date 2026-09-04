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МОСИНФОРМ

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Московские спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по боксу

Московские спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по боксу

Две бронзовые награды чемпионата России по боксу в Саранске завоевали представители Москвы Даниил Белевитин и Герман Дживас.

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