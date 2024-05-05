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FT: Белый дом признал, что помощь США не остановит Россию на Украине

FT: Белый дом признал, что помощь США не остановит Россию на Украине

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Украина будет стремиться предпринять новое контрнаступление в 2025 году после того, как получит военную помощь США, однако продвижение ВС РФ неизбежно.

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Россия защищает своих граждан, свои  народы и их выбор! И борется с новым нацизмом
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