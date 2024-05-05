FT: Белый дом признал, что помощь США не остановит Россию на Украине

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Украина будет стремиться предпринять новое контрнаступление в 2025 году после того, как получит военную помощь США, однако продвижение ВС РФ неизбежно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии