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АТОЛ: Стоимость приготовления селедки под шубой увеличилась на 11% в 2024 году

АТОЛ: Стоимость приготовления селедки под шубой увеличилась на 11% в 2024 году

В РФ стоимость приготовления популярного новогоднего блюда — селедки под шубой — в октябре-декабре 2024 года стала больше на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в среднем 512 рублей.

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