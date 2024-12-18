АТОЛ: Стоимость приготовления селедки под шубой увеличилась на 11% в 2024 году

В РФ стоимость приготовления популярного новогоднего блюда — селедки под шубой — в октябре-декабре 2024 года стала больше на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в среднем 512 рублей.
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