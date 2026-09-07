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proavto21

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Toyota bZ3X вместо RAV4: почему электрический кроссовер из Китая стал главным конкурентом японского бестселлера

Toyota bZ3X вместо RAV4: почему электрический кроссовер из Китая стал главным конкурентом японского бестселлера

Рынок семейных кроссоверов постепенно перестаёт быть предсказуемым. Ещё недавно казалось, что Toyota RAV4 останется вне конкуренции на долгие годы, однако появление новых моделей заставляет иначе взглянуть на привычные ориентиры.

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