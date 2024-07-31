В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и Китая

В ходе выступления в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предложил создать торговый сухопутный маршрут в обход России и Китая для стран Центральной Азии.
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