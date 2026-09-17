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9090 и adidas Originals превратили классическую олимпийку в вещь с коровьим принтом

9090 и adidas Originals превратили классическую олимпийку в вещь с коровьим принтом

Японский стритвир-бренд 9090, развиваемый компанией yutori, вновь объединился с adidas Originals. На этот раз результатом коллаборации стала новая версия классической спортивной куртки — с мягким велюром и неожиданным коровьим принтом.

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