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Царьград

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Оправдание массовых убийств: Теперь и от "доктора" Курбанова

Оправдание массовых убийств: Теперь и от "доктора" Курбанова

"Доктор" Курбанов, ставленник той самой ДУМ РФ, разошёлся в своих социальных сетях и откровенно напал на муфтия Волгограда, "выдав", как пишут источники, "чёрную метку".

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