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Business Daily

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В новом сезоне буклеты к программам musicAeterna будут выходить в коллаборации с Cosmoscow

В новом сезоне буклеты к программам musicAeterna будут выходить в коллаборации с Cosmoscow

Фонд Cosmoscow начинает сотрудничество с musicAeterna в новом концертном сезоне 2026/2027. В рамках коллаборации эксперты Cosmoscow будут отбирать актуальных российских художников и привлекать их к работе над буклетами к концертным программам musicAeterna.

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