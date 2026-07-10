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Алькарас планирует вернуться на «Мастерсе» в Цинциннати (Хосе Морон)

Карлос Алькарас планирует возобновить выступления в туре на «Мастерсе» в Цинциннати, сообщил журналист Хосе Морон.

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