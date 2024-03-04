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Синоптик Позднякова: Следующий период оттепели в Москве будет не ранее 9 марта

Синоптик Позднякова: Следующий период оттепели в Москве будет не ранее 9 марта

Следующий период оттепели придет в Москву не ранее 9 марта. Соответствующей информацией об установлении более высоких температур с населением столицы поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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