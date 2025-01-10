Спутники запечатлели разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе

Пожары в Лос-Анджелесе / © Maxar Technologies Новые спутниковые снимки, опубликованные NASA и американской компанией Maxar Technologies, показали горящие здания, в том числе дома известных людей, в районе Лос-Анджелеса.
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