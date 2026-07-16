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Искусство

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Художник и актер «Улиц разбитых фонарей» Заславский умер во сне

Актер и художник Анатолий Заславский умер на 87-м году жизни. У него была онкология. Близкие эксклюзивно для aif.

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