На Западе раскрыли, для чего США отправили своих военных советников в Минобороны Армении

Как сообщили в Intelligence Online, американская сторона решила взять ответственность за те страны, "которые хотят покинуть орбиту Москвы"Французское издание Intelligence Online выяснило, что США решили направить своих консультантов в министерство обороны Армении.
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