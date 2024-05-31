Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Мартыненко
    Вас,инструкторы,они тоже убьют с удовольствием и отрежут голову,чтобы родные не смогли вас похоронить.Инструктор из США...
  • Виктор Галкин
    Мне 64 года, если надо я встану под ружьё. Я служил в ВДВ,нас так просто не возмешь.Александр Бородай...
  • Eduard
    Потому что Зеленскому заплатили за всю Украину,а не кусок!Александр Бородай...

На Западе раскрыли, для чего США отправили своих военных советников в Минобороны Армении

На Западе раскрыли, для чего США отправили своих военных советников в Минобороны Армении

Как сообщили в Intelligence Online, американская сторона решила взять ответственность за те страны, "которые хотят покинуть орбиту Москвы"Французское издание Intelligence Online выяснило, что США решили направить своих консультантов в министерство обороны Армении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх