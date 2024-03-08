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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» начал переговоры о продлении контракта с 18-летним Майну на улучшенных условиях

Майну подписал долгосрочный контракт в феврале 2023 года, но, как отмечается, клуб начал переговоры о новом соглашении, чтобы отразить важность игрока.

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