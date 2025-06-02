🌊 Пентагон: Россия развернула «Посейдоны» у берегов США — мы не можем их обнаружить

Людмила Фирстова Алексей, это мы так считаем, что всё делает США, а они нет. Надеются, что мы не ударим по ним, а в этом они правы, Россия не начнёт первой прямое столкновение

Алексей Русских Всё они знают и, уверен, гордятся этим. Они уверены, что ничего за это им не будет. У них огромный опыт в уничтожении населения целого континента. Где силой, где обманом. Так что они своё дело знают на отлично. Верить их заявлениям и подписям глупо