Пентагон подтвердил: атомные подводные беспилотники ВМФ России «Посейдон» уже на боевом дежурстве у берегов США.
🌊 Пентагон: Россия развернула «Посейдоны» у берегов США — мы не можем их обнаружить
Комментарии
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Людмила Фирстова
Алексей, это мы так считаем, что всё делает США, а они нет. Надеются, что мы не ударим по ним, а в этом они правы, Россия не начнёт первой прямое столкновение
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11 час.
Алексей Русских
Всё они знают и, уверен, гордятся этим. Они уверены, что ничего за это им не будет. У них огромный опыт в уничтожении населения целого континента. Где силой, где обманом. Так что они своё дело знают на отлично. Верить их заявлениям и подписям глупо
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11 час.
Людмила Фирстова
А кто верит? Наш президент точно не верит, да и мы все тоже
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8 час.
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