Безглютеновая диета: 3 рецепта выпечки, которая понравится даже тем, у кого нет целиакии

Безглютеновые блюда могут быть не только полезными, но и очень вкусными. Многим людям, страдающим от непереносимости глютена, стоит открыть для себя разнообразие ингредиентов, которые могут заменить традиционные продукты.
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