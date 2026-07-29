В Оренбургской области наркополицейские и «Движение первых» объединили усилия в борьбе с наркопреступностью

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области в рамках межведомственного взаимодействия приняли участие в информационно-просветительской антинаркотической кампании Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».