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Происшествия

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В Оренбургской области наркополицейские и «Движение первых» объединили усилия в борьбе с наркопреступностью

В Оренбургской области наркополицейские и «Движение первых» объединили усилия в борьбе с наркопреступностью

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области в рамках межведомственного взаимодействия приняли участие в информационно-просветительской антинаркотической кампании Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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