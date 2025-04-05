Мошенничество с призами продолжается: новые жертвы теряют деньги

Как функционирует схема? Данная схема, маскирующаяся под актуальные реалии и сервисы, действует следующим образом: Жертве приходит сообщение или электронное письмо с текстом: «Вы выиграли», «Поздравляем!», «Подтвердите приз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)