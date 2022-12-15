Закон, порядок, государство

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В Приморском крае полицейские оказали помощь соотечественникам из ДНР

В Приморском крае в Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации обратились Лариса Ивановна Захряпина 1948 года рождения и Валентина Петровна Сафонова 1937 года рождения.

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