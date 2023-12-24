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Житель Архангельска едва не потерял автомобиль, проломив лёд на Северной Двине

Житель Архангельска едва не потерял автомобиль, проломив лёд на Северной Двине

Мужчина хотел поскорее попасть на встречу с друзьями и решил воспользоваться ледовой переправой недалеко от деревни БерезыВ Госавтоинспекции Холмогорского района напомнили, что из-за оттепели эта переправа была закрыта для проезда транспортных средств.

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