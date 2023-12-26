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США обстреляли объекты движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы

США обстреляли объекты движения «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы

Вооруженные силы США обстреляли объекты шиитского движения «Катаиб Хезболлах» и других связанных с ним группировок в Ираке в ответ на атаки на свои военные базы, расположенные на иракской и сирийской территории.

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