Офицер "Севера" рассказал о снижении активности дронов ВСУ под Волчанском. В первой неделе октября 11-й армейский корпус ликвидировал более 70 пунктов управления БПЛА, используя FPV-дроны и "Молния-2" для усиления штурмовых действий.
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