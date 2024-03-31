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Больше половины Петербуржцев решила не сажать картошку в этом сезоне

Больше половины Петербуржцев решила не сажать картошку в этом сезоне

Только четверо из десяти владельцев дачных участков планируют сажать картошку в этом году. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob со ссылкой на опрос, который проводился среди экономически активных россиян из всех округов страны, имеющих дачу, огород или дом в деревне.

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