Больше половины Петербуржцев решила не сажать картошку в этом сезоне

Только четверо из десяти владельцев дачных участков планируют сажать картошку в этом году. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob со ссылкой на опрос, который проводился среди экономически активных россиян из всех округов страны, имеющих дачу, огород или дом в деревне.