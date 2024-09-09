Россию ожидает мощный десант «миротворцев» из Индии и Китая

Издание India Today со ссылкой на собственные источник пишет о том, что советник по нацбезопасности правительства Индии Аджит Довал на следующей неделе посетит Москву и встретится с президентом Путиным, чтобы обсудить мир на Украине.
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