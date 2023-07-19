Военное обозрение

3 483 подписчика

ВС РФ нанесли поражение из РСЗО резервам 28-й бригады ВСУ на Артемовском направлении

ВС РФ нанесли поражение из РСЗО резервам 28-й бригады ВСУ на Артемовском направлении

Подразделениями артиллерии Южной группировки войск было обстреляно из реактивных систем залпового огня место размещения украинских формирований на Артемовском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх