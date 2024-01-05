Bitwise: «Только 39% финансовых консультантов верят, что биткойн-ETF будет одобрен в 2024 году»

Пока многие владельцы криптовалюты с нетерпением ждут одобрения спотового биржевого фонда биткойнов (BTC) (ETF) в Соединенных Штатах, некоторые финансовые эксперты выражают пессимистическое отношение к этой возможности.
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