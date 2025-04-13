Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Паспорта для колхозников в СССР, паспортизация лошадей и голод 1932-1933 годов в Казахстане

Паспорта для колхозников в СССР, паспортизация лошадей и голод 1932-1933 годов в Казахстане

1. В комментариях некоторые пишут, что отсутствие паспортов у советских колхозников не имело значения, так как колхозники всё равно массово выезжали в города.

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Комментарии
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Владимир Петров
Хоть концовка приятная - шлёпнули Шаю Ицковича... Большевики - твари с их кретинской теорией Маркса и бреднями Ленина...
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