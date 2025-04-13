1. В комментариях некоторые пишут, что отсутствие паспортов у советских колхозников не имело значения, так как колхозники всё равно массово выезжали в города.
Паспорта для колхозников в СССР, паспортизация лошадей и голод 1932-1933 годов в Казахстане
Комментарии
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Владимир Петров
Хоть концовка приятная - шлёпнули Шаю Ицковича... Большевики - твари с их кретинской теорией Маркса и бреднями Ленина...
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17 час.
Александр Рожков
Евгений Спицын о коллективизации и раскулачивании. https://youtu.be/aT1cCxvegZE
Евгений Спицын о коллективизации и раскулачивании. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет.
YouTube
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12 час.
Александр Рожков
Е.Ю. Спицын: Погром сельского хозяйства и второе раскулачивание крестьян https://rutube.ru/video/bd4fe84228e48c869704c14d411c198a/?r=plwd
388. Е.Ю. Спицын: Погром сельского хозяйства и второе раскулачивание крестьян
RUTUBE
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12 час.
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