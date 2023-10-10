Сегодня, мои маленькие друзья, мы погрузимся в удивительный мир взрослых мужчин, прогуливавших биологию в 9-м классе.
7 женских сексуальных суперспособностей, которых не существует в природе
Комментарии
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V
Valery
Сказочная херня.
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18 час.
Анд
Собрали бред и обозвали статьей🤦🏼♂️ такое чувство что фемки решили в очередной раз поплевать в сторону мужчин, конечно дибили и дегенераты попадаются среди мужского наседения.. Но не режи чем среди женщин🤦🏼♂️ можно сказать только об общем деградации общества, и то не всего
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14 час.
М
ММ
"Способность № 7. Выбрать мужчину за 7 секунд" Пара оценивает друг друга за 10 секунд- типа Нравится/не нравится. Еще 30 секунд происходит анализ на конгруэнтность психоматриц и оценка возможности секса с данным индивидуумом. И 10 минут в случае конгруэнтности психоматриц необходимо, чтоб уложить незнакомую женщину в постель. Секс- это еще не повод для знакомства. Прверено!
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14 час.
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