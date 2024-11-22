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Британец 11 лет ищет на свалке свой диск с биткоинами, который теперь стоит 73 млрд рублей

Британец 11 лет ищет на свалке свой диск с биткоинами, который теперь стоит 73 млрд рублей

Программист Джеймс Хоуэллс уже более 11 лет пытается вернуть свой жесткий диск, на котором хранится ошеломительная сумма в биткоинах — на сегодняшний день их стоимость оценивается в 569 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 73 миллиардам рублей.

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