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Ольга Орлова бросила годовалую дочь на собак и рванула в Италию за приключениями

Ольга Орлова бросила годовалую дочь на собак и рванула в Италию за приключениями

Ведущая хвастается заграничным отдыхом и воспитывает наследницу по телефону. Ольга Орлова соцсетиОльга Орлова не отказала себе в удовольствии насладиться заграничным отдыхом по примеру других уставших селебрити.

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