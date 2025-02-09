Массовые беспорядки в Сербии и сепаратистские планы для Воеводины

Недавняя трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде – административном центре граничащей с Венгрией автономной Воеводины, удивительно быстро спровоцировала массовые протесты, охватившие прежде всего крупные города, против правительства и президента Сербии Александара Вучича.
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