Мишустин: на расширение производства самолетов потратят более 280 млрд рублей

Правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, пишет ТАСС.
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