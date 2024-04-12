Норвежский городок просит перехода на 26-часовые сутки

В сутках 24 часа, но это совершенно перестало устраивать жителей норвежского городка Вадсё. Его градоначальница Венше Педерсен направила письмо в Еврокомиссию с просьбой ввести на его территории новый часовой пояс, в котором будет не 24, а 26 часов.