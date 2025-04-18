Смольный не сможет приравнять прожиточный минимум в Петербурге к московскому

Как пояснила чиновница, расчет этого показателя ведется на федеральном уровне. Для каждого региона устанавливаются свои экономические параметры, на основе которых с применением специальных коэффициентов и формируется итоговая сумма.
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