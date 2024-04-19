Филиппо: приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева

Ксения Фотина

Полит акушерку фон дер Ляйен для поправления цвета лица и здоровьишка вообще нужно отправить на курсы повышения квалификации гинекологов. В европах шибко процветает гендерная политика, а вот специалистов по размножению этих особей, кажется совсем нет. Так пусть же она станет первооткрывателем, мастерица шарится в человеческих ( ой, женских утробах). Обучится гинекологии пользования особей, которые по понедельникам-бабы, по вторникам-мужички. С какой стороны последних-то пользовать, чтобы определить, на сноснях ли или наоборот? Таким образом, точно войдёт в историю по развитию массового евро идиотизма.