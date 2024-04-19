Приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева и лично для украинского президента Владимира Зеленского.
Филиппо: приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Тьфу, мумия гинеколога.
Ответить
11 час.
Ксения Фотина
Полит акушерку фон дер Ляйен для поправления цвета лица и здоровьишка вообще нужно отправить на курсы повышения квалификации гинекологов. В европах шибко процветает гендерная политика, а вот специалистов по размножению этих особей, кажется совсем нет. Так пусть же она станет первооткрывателем, мастерица шарится в человеческих ( ой, женских утробах). Обучится гинекологии пользования особей, которые по понедельникам-бабы, по вторникам-мужички. С какой стороны последних-то пользовать, чтобы определить, на сноснях ли или наоборот? Таким образом, точно войдёт в историю по развитию массового евро идиотизма.
Ответить
3 час.
СД
Светлана Дубович
Ну сказанула! Пенсии получают от государства просто так, а ничего, что люди работали по40 лет? Обнаглела вещатель.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии