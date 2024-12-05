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Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

«Ростелеком» открыл прием заявок на XIV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

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