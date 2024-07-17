ФИФА ведет расследование по поводу песни, оскорбляющей французских игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование после того, как футболисты сборной Аргентины спели песню, которая оскорбляет игроков сборной Франции по национальному признаку, передает RMC Sport.
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