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Тульские новости

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В Тульской области могут повысить штраф за купание в неположенных местах

В Тульской области могут повысить штраф за купание в неположенных местах

Сейчас штраф за купание в необорудованных местах составляет 100-500 рублей, предлагается увеличить его до 2-3 тысяч рублей.

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