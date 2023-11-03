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Западные СМИ ставят на повестку дня "заморозку конфликта" на Украине. Зеленского никто слушать не хочет – хотят перемирия с Россией.

Западные СМИ ставят на повестку дня "заморозку конфликта" на Украине. Зеленского никто слушать не хочет – хотят перемирия с Россией.

ФОТО: VAGANT, SEBASTIAN CASTELIER/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА НАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ ЕЩЁ ХУЖЕ, ЧЕМ С МИНСКИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ: СКРЫТЫЙ СМЫСЛ БЕЛОГО ФЛАГА ЗАПАДА Западные СМИ ставят на повестку дня "заморозку конфликта" на Украине.

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