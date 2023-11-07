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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Ягоды-грибочки, забота о природе и логика креаклов

Ягоды-грибочки, забота о природе и логика креаклов

Выше вы можете видеть очередную светлую мысль прогрессивной общественности, которая думает, что электричество появляется в розетках, а товары в магазинах - со склада.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Движемся вовсе не в сторону Европы, а в сторону логически обоснованной безопасности. Никто не запрещает бродить по лесу, собирать грибы-ягоды, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом. Но контроль необходим. Сколько барыг уничтожают грибницы, вырывая их с корнем, а не срезая ножиком?!Сколько лесов горят от якобы безобидных маленьких костерков, которые разжигают любители жаренького, бросают их тлеть и уходят?! Никто не запрещает сидеть с удочкой и ловить рыбку, наслаждаясь созерцанием водной глади, но есть ведь и те, кто взрывает эту гладь шашками, сетями. Разумные ограничения просто необходимы.
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1 д.
ДБ
Дмитрий Боев
Ключевое слово здесь &quot;разумные&quot;. А его как раз понимают по разному - этот уровень разумности. Так, в принципе, из верной и логичной мысли всегда возможно состряпать её противоположность.
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1 д.
Maxim Yushkin
❤️ Аж слюна потекла... 😀
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1 д.

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