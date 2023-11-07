Ягоды-грибочки, забота о природе и логика креаклов

Ольга Кожемякина

Движемся вовсе не в сторону Европы, а в сторону логически обоснованной безопасности. Никто не запрещает бродить по лесу, собирать грибы-ягоды, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом. Но контроль необходим. Сколько барыг уничтожают грибницы, вырывая их с корнем, а не срезая ножиком?!Сколько лесов горят от якобы безобидных маленьких костерков, которые разжигают любители жаренького, бросают их тлеть и уходят?! Никто не запрещает сидеть с удочкой и ловить рыбку, наслаждаясь созерцанием водной глади, но есть ведь и те, кто взрывает эту гладь шашками, сетями. Разумные ограничения просто необходимы.