Главный предмет для допроса: как российские спецназовцы используют шелковый платок

Нередко спецназовцам приходится допрашивать тех, кто во время операции был взят ими в плен. Несмотря на специальную языковую подготовку, которую проходят бойцы, они могут не владеть некоторыми иностранными языками.
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