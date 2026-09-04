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Царьград

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Исследователи выявили влияние туризма на таяние ледников Эвереста

Исследователи выявили влияние туризма на таяние ледников Эвереста

Тысячи альпинистов ежегодно посещают Эверест, оставляя отходы на ледниках, что ускоряет их разрушение.

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