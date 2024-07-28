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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала открытие Олимпиады в Париже «раздуванием шумного уродства»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала открытие Олимпиады в Париже «раздуванием шумного уродства»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказалась об открытии Олимпийских игр в Париже. «От Ливана до России все обсуждают неоднозначную церемонию открытия Олимпиады в Париже… Разительное отличие от церемонии в Сочи десять лет назад… От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля все больше наблюдается одно и то же — своего рода раздувание шумного уродства», — написала Кнайсль в своём Telegram-канале.

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