Соцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тысяч услуг – Собянин

Службе социальных координаторов московских больниц исполнилось три года. О том, какую важную работу делают сотрудники сервиса поддержки и помощи для пациентов стационаров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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