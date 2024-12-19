Европейские фондовые рынки выросли в преддверии заседания ФРС

Европейские фондовые рынки закрылись небольшим ростом в среду, несмотря на неопределенность, вызванную ожиданием решения по монетарной политике от Федеральной резервной системы США Позитив вызван реакцией инвесторов на данные по инфляции в Великобритании.
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