Москва выделила гранты на инновационное лечение рака у детей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении грантов Морозовской детской больнице и Центру имени Войно-Ясенецкого для внедрения передовых методик лечения детской онкологии, включая трансплантацию костного мозга и специфическую иммунотерапию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии