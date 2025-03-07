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Москва выделила гранты на инновационное лечение рака у детей

Москва выделила гранты на инновационное лечение рака у детей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении грантов Морозовской детской больнице и Центру имени Войно-Ясенецкого для внедрения передовых методик лечения детской онкологии, включая трансплантацию костного мозга и специфическую иммунотерапию.

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