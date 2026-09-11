Философ современности: цитаты Ольги Бузовой взорвали соцсети

Цитаты шоу-дивы Ольги Бузовой становятся все более популярны в соцсети Threads*. Певица пишет их в своем профиле, обычно это одно-два предложения с «мудрым» посылом.
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