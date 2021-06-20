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«Надежность опытных образцов низкая»: УАЗ-469 пробивает дорогу в серию

«Надежность опытных образцов низкая»: УАЗ-469 пробивает дорогу в серию

УАЗ-471 (1960 г.) – кузов несущий, подвеска независимая, мотор v-образный. Источник: uazbuka.ru УАЗ-471 В первой части материала об истории прославленного «уазика» шла речь о непростом рождении концепции будущего легкого армейского внедорожника.

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