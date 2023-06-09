Репортёр

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дина Скребец
    Глупая,малограмотная.Не знающая ни истории своей страны, ни современную  политическую историю.Премьер Эстонии К...
  • Гарий Щерба
    А йДИОТУ  с ,,Вест-Пойнта,,  НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛО  в голову , что для  ЗАЩИТЫ РОССИИ РОССИЯ ,,ОТКУПОРИТ ОБОРОНИТЕЛЬНО...Американский эксп...
  • Дина Скребец
    Какие смелые,однако.Финны захотели эс...

OilPrice: зачем Россия хочет возродить трубопровод ТАПИ

OilPrice: зачем Россия хочет возродить трубопровод ТАПИ

В современных условиях особое значение приобретает энергетический проект-долгострой в Центральной Азии, известный как газовый консорциум четырех стран, подразумевающий создание газового коридора Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх